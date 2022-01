Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Der 31 Jahre alte Mann aus Hude war am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, zu Fuß auf der Nideggener Str. unterwegs. An der Kreuzung Nideggener Str./An der Kuhbrücke/Weyern Gut beabsichtigte er, die Straße, aus Richtung "An der Kuhbrücke" kommend, in Richtung "Weyern Gut" zu überqueren. An der dortigen Fußgängerampel musste der 31- Jährige rotlichtbedingt warten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 86 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Pkw auf die Kreuzung zu. Er kam aus Fahrtrichtung "An der Kuhbrücke" und beabsichtigte nach links auf die Nideggener Straße abzubiegen. Auch für ihn zeigte die Ampel Rotlicht. Als die Ampeln zeitgleich auf "grün sprangen", setzten sich beide Verkehrsteilnehmer in Bewegung und es kam zur Kollision zwischen Fußgänger und Pkw. Der 86- jährige Autofahrer gab an, dass er den 31- Jährigen beim Abbiegen nicht wahrgenommen habe. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell