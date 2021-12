Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Abbiegende übersieht Radfahrerin

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 36 Jahre alte Radfahrerin in Vreden am Mittwoch erlitten. Die Vredenerin war gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Winterswyker Straße stadtauswärts unterwegs, als sie mit einem Wagen einer Coesfelderin zusammenstieß. Die 53 Jahre alte Autofahrerin hatte die Winterswyker Straße ebenfalls stadtauswärts befahren und wollte nach rechts in die Straße Am Marienturm abbiegen. Dabei übersah die Coesfelderin die 36-Jährige. Sie werde selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Gestürzte an. Der Sachschaden wird mit circa 800 Euro beziffert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell