Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Getränkemarkt

Vreden (ots)

Blutspuren hinterließ ein Einbrecher bei seiner Tat in Vreden. Zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 05.30 Uhr, war der Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Stadtlohner Straße eingestiegen. Um in das Innere zu gelangen, hatte er ein Fenster eingeschlagen und sich dabei vermutlich verletzt. Ob der Täter Beute machte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

