Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachbarin schlägt Alarm

Gefahr in letzter Sekunde gebannt

Ahaus (ots)

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. In der Nacht zum Donnerstag war der Ahauserin ein flackernder Lichtschein in einem Ladenlokal an der Bahnhofstraße aufgefallen. Bei näherem Hinsehen sah sie auf einem Tresen ein gesprungenes Glas sowie eine brennende, mit Moos umwickelte Kerze. Die Dekoration hatte bereits Feuer gefangen und die Flammen drohten auf das Inventar überzugreifen. Die Feuerwehr verschaffte sich gegen 01.20 Uhr Zugang in das Gebäude und löschte die Flammen gerade noch rechtzeitig. Berthold Büter, Leiter der Feuerwehr Ahaus, rät an dieser Stelle nochmals von der Verwendung von echten Kerzen auf Gestecken und Adventskränzen sowie in Weihnachtsbäumen ab. "Die Brandgefahr ist zu groß", so der Fachmann.

