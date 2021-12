Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Handtasche aus Korb gestohlen

Velen (ots)

Eine Handtasche entwendet haben Unbekannte am Montag gegen 14.00 Uhr in Velen. Die Kundin eines Verbrauchermarkts an der Straße Alte Gärtnerei hatte die Tasche in ihren Fahrradkorb gelegt. Als die Frau ihren Einkaufswagen wegbrachte, muss es zu der Tat gekommen sein. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell