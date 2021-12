Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Vorhängeschloss geknackt

Südlohn (ots)

In eine Werkstatt eingedrungen sind Unbekannte in Südlohn. Um in das Gebäude an der Straße Hinterm Busch zu gelangen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf. Art und Umfang der möglichen Beute standen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell