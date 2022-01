Polizei Düren

POL-DN: Pkw gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Linnich (ots)

Zwei Leichtverletzte, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom frühen Dienstagmorgen in Linnich.

Am 18.01.2022, gegen 05:50 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Hellenthal mit seinem Pkw die Landstraße 228 aus Richtung Rurdorf kommen in Fahrtrichtung Linnich. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er ausgangs eine lichten Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammen, welcher von einem 29-Jährigen aus Linnich gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Hellenthalers in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Kastenwagen des Linnichers kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen und wurden nach einer ersten medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße 228 bis 08:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell