Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Lagerhalle

Aldenhoven (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Niedermerz ein. Die Täter erbeuteten Geld und Lebensmittel.

Der oder die Täter erreichten in der Zeit von Montag 20:00 Uhr bis Dienstag 06:00 Uhr, vermutlich über ein angrenzendes Feld, die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Weiler Hausen. Hier gelangten sie durch das Aufhebeln eines Oberlichtes in die Halle. Ein in der Halle abgestellter Kastenwagen wurde durch die Täter aus der Halle bewegt, konnte jedoch in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. In welchem Umfang weitere Beute gemacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell