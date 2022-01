Polizei Düren

POL-DN: Raub unter Jugendlichen

Kreuzau (ots)

Der Bahnhof in Kreuzau war gestern Mittag Schauplatz eines Raubes. Drei jugendliche Tatverdächtige entrissen einem 15-Jährigen sein Portemonnaie.

Gegen 13:50 Uhr befand sich der 15 Jahre alte Schüler aus Düren auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in Kreuzau. Zur gleichen Zeit hielt sich dort eine Gruppe von drei Jugendlichen, alle etwa im selben Alter des Schülers aus Düren, auf. Der 15- Jährige wurde aus der Gruppe heraus angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Als er seine Geldbörse aus der Tasche holte, entriss ihm einer der Tatverdächtigen das Portemonnaie, entnahm das Bargeld und flüchtete zusammen mit seinen Komplizen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei der drei Täter, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Düren, in Tatortnähe durch Beamte der Polizeiwache Kreuzau festgenommen und der Wache in zugeführt werden. Die Tatbeute wurde sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt.

