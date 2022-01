Polizei Düren

POL-DN: Randalierer landet auf Polizeiwache

Düren (ots)

Für einen 17-Jährigen Dürener endete der gestrige Abend auf der Polizeiwache in Düren, nachdem er und zwei weitere Unbekannte an einem Haus in Birgel randaliert hatten.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Düren in den Dürener Ortsteil Birgel gerufen. Dort randalierten drei junge Männer und zerschlugen an einem Haus in der Bachstraße die Außenbeleuchtung. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei auf einen 17-Jährigen. Dieser konnte, nachdem er zunächst mit dem Fahrrad flüchtete, durch die Polizei festgehalten und zur Polizeiwache nach Düren gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu seinen Mittätern aufgenommen.

