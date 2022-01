Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren am Wochenende

Düren (ots)

Am Freitag und am Sonntag kam es im Dürener Stadtgebiet jeweils zu Tageswohnungseinbrüchen.

Am Freitagnachmittag (14.01.2022) gingen Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Peterstraße in Merken an. Der oder die Täter hebelten ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten so ins Haus. Offenbar betraten der oder die Täter nur das Schlafzimmer und durchsuchten hier Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr.

Am Sonntag schlugen Einbrecher in der Amsterdamer Straße zwischen 16:10 Uhr und 19:30 Uhr zu, als die Bewohner einer Doppelhaushälfte unterwegs waren. Vermutlich gelangten sie über die hinter dem Haus verlaufende Römerstraße in den Garten der Geschädigten. Dazu überkletterten sie zunächst den Zaun des Nachbargrundstücks. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Zeugen, die Freitag oder Sonntag in den entsprechenden Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell