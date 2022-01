Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Jülich-Koslar

Jülich (ots)

Am Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bornstraße in Jülich-Koslar ein.

Die Kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Sonntagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr, um in die Wohnräume einzudringen. Die Spurenlage legt nahe, dass der oder die Täter sich zunächst an der rückwertigen Terrassentür des Hauses zu schaffen machten. Als sie offenbar daran scheiterten, diese zu öffnen, hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus. Im Flur und im Schlafzimmer wurden mehrere Schubladen und Schränke auf der Suche nach Diebesgut geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter durch das Schlafzimmerfenster und entfernten sich in unbekannte Richtung. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung durch die Rückkehr der Bewohnerin gestört. Was genau entwendet wurde, stand noch nicht fest.

Ein Zeuge meldete kurz darauf eine verdächtige Person, die sich schnellen Schrittes über die Josefstraße in Richtung Crombachstraße bewegte. Dabei soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit hellblonden Haaren und dunkler Kleidung gehandelt haben. Er hatte eine kräftige aber sportliche Figur.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, Hinweise unter der 110 an die Polizei zu wenden.

