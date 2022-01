Polizei Düren

POL-DN: Friedhofsgräber und Bildstock verwüstet - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Auf einem Friedhof in Winden wurden am Wochenende mehrere Gräber und ein Bildstock von unbekannten Tätern beschädigt.

Es ist die letzte Ruhestätte von Verwandten und Freunden und Anlaufpunkt für Hinterbliebene - offenbar kein Grund für Vandalen, vor Friedhöfen und Gräbern halt zu machen. Das mussten gleich mehrere Anzeigenerstatter am gestrigen Sonntag selbst feststellen. An drei Gräbern auf dem Friedhof Im Grubengarten in Winden wurden Grablichter zerstört und umgeworfen und Kreuze aus der Erde gerissen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eingrenzen.

Auch ein Bildstock unweit des Friedhofs wurde beschädigt. Dieser befindet sich gegenüber vom Friedhof im Wald und ist über einen Fußweg zu erreichen. Hier wurde ein Schutzgitter gewaltsam geöffnet, Pflanzentöpfe und Grablichter wurden zerstört und Glasscherben lagen auf dem Boden verteilt. Ein Spaziergänger stellte die Beschädigungen fest und verständigte die Polizei. Möglicherweise handelte es sich bei den Zerstörungen um dieselben Täter.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

