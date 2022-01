Polizei Düren

POL-DN: Nach Raub Zeugen gesucht

Düren (ots)

Ein 26-Jähriger aus Düren wurde am Donnerstagabend Opfer eines Handyraubes in der Dürener Nordstadt. Der Täter entkam unerkannt.

Gegen 21:00 Uhr befand sich der Dürener auf der Neuen Jülicher Straße in Düren. Das Mobiltelefon hielt er in seiner Hand, als von hinten eine männliche, schwarz gekleidete Person angerannt kam und ihm das Handy aus der Hand riss. Alle Versuche des Geschädigten, die Tat zu verhindern scheiterten und der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Bahnhof.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, bei der Polizei in Düren unter der 02421 949-6425 melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell