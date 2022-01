Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Jülich (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kindergarten in Barmen.

Am Donnerstagmorgen um 07:05 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Kindergartens in der Steinstraße fest, dass im Büro der Einrichtung sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht worden waren. Gegen 16:15 Uhr am Vortag hatten alle Personen den Kindergarten verlassen. Die hinzugerufene Polizei stellte Hebelspuren an einem Seitenfenster fest. Der oder die Täter kletterten vermutlich zunächst über den Grundstückszaun und verschafften sich dann Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie erbeuteten eine geringe Summe Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

