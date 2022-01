Polizei Düren

POL-DN: Zwei Sprinter entwendet

Merzenich / Düren (ots)

Gleich zwei Mal schlugen bislang unbekannte Täter zu und entwendeten jeweils einen Mercedes Sprinter.

Bereits am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, stellte ein 25-jähriger Mann aus Merzenich fest, dass sein am Abend zuvor in der Wagnerstraße in Merzenich abgestellter, weißer Mercedes Sprinter entwendet wurde. An dem Fahrzeug, welches über eine Ladefläche verfügt, ist seitlich der Firmenname angebracht.

Ebenfalls am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, stellte ein 40-Jähriger aus Düren fest, dass sein am Vorabend, gegen 19:00 Uhr abgestellter Mercedes Sprinter von seinem Abstellort in der Girbelsrather Straße in Düren entwendet wurde.

Zeugen, die etwas zum Verbleib der beiden Fahrzeuge sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

