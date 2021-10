Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf dem Bohlweg - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg,

07.10.2021, 16:05 Uhr

Auf dem Bohlweg kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 48-jährige Braunschweigerin mit ihrem Audi vom Hagenmarkt in Richtung John-F.-Kennedy-Platz. Kurz vor der Dankwardstraße stellte sie fest, dass sie sich in der Rechtsabbiegerspur befand. Da sie jedoch geradeaus weiterfahren wollte, wechselte sie in den entsprechenden Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 20-jährigen Braunschweigers. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Um den Unfallhergang detailliert nachvollziehen zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

