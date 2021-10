Polizei Braunschweig

POL-BS: Die Polizeidirektion Braunschweig begrüßt 183 neue Kolleginnen und Kollegen

Braunschweig (ots)

Zum 1. Oktober wurden insgesamt 183 Polizistinnen und Polizisten in die Polizeidirektion Braunschweig versetzt und werden die Dienststellen in unserer Region verstärken.

Den größten Teil der Neuzugänge bilden dabei Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die ihr Bachelorstudium zum 30. September 2021 erfolgreich abgeschlossen haben.

In einer hybriden Veranstaltung hieß Polizeipräsident Michael Pientka die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und gratulierte zum erfolgreichen Studienabschluss.

"Noch nie haben zu einem einzigen Versetzungstermin so viele Nachwuchskräfte unser Team verstärkt. Wir freuen uns, dass Sie nun in unserer Behörde eine neue dienstliche Heimat finden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start, viel Erfolg und Zufriedenheit", so der Polizeipräsident.

37 der neuen Polizistinnen und Polizisten werden künftig in der Polizeiinspektion Braunschweig eingesetzt, 25 verstärken die Polizeiinspektion Gifhorn, 26 die Polizeiinspektion Goslar. In der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel werden 38, in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt 39 "Neue" im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region sein. Der Stab der Polizeidirektion und die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig erhalten von jeweils neun neuen Kolleginnen und Kollegen Unterstützung.

