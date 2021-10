Polizei Braunschweig

POL-BS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Cyriakring

05.09.2021, 21:50 Uhr

An der Kreuzung Cyriaksring/Luisenstraße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend ist es an der Kreuzung Cyriaksring/Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Der Pkw ist aus Richtung Altstadtring kommend nach links in die Luisenstraße eingebogen. Die Straßenbahn aus Richtung Münchenstraße in Richtung Luisenstraße gefahren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar, weshalb die Polizei Zeugen des Unfalls bittet, sich telefonisch unter 0531/476-3935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell