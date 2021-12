Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.12.2021:

Peine (ots)

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Am Vormittag des 11.12. verunfallte eine 19-jährige Autofahrerin aus Hohenhameln. Die Frau verlor aus bislang ungeklärter Ursache auf der K 40 zwischen Harber und Haimar die Kontrolle über ihren VW Golf und kommt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schleudert der Wagen über die Fahrbahn und bleibt im Straßengraben links der Straße, auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erleidet leichte Verletzungen und wird in ein Krankenhaus nach Hildesheim eingeliefert. Der schwer beschädigte Wagen muss anschließend geborgen werden. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Diebstahl von Baumaterial

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle im Sandschachtweg in Lengede mehrere Baustützen entwendet. In der Nacht vom 30.11. auf den 01.12. sind mehrere Paletten mit diesen Stützen gestohlen worden. Aufgrund der Menge und des hohen Gewichts des Diebesgutes ist anzunehmen, dass die Täter mit einem LKW vor Ort gewesen sind. Der Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber im 5-stelligen Bereich bewegen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell