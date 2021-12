Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Diebstahl von Baumaschinen

Montag, 29.11.2021, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 30.11.2021, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Nacht von Montag auf Dienstag in drei auf einer Baustelle in Sickte, An der Wabe, abgestellte Baucontainer ein. Aus den Containern wurden diverse hierin gelagerte Baumaschinen, so u. a. drei Wackerstampfer, zwei Flex sowie ein Lasernivelliergerät entwendet. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport der Maschinen ein Kraftfahrzeug genutzt worden ist. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell