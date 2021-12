POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.12.2021.

Polizei Salzgitter

Ursprungsmeldung

Salzgitter Gemeinsame Kontrollaktion mit Beamten der Polizei, der Stadt Salzgitter und der örtlichen Verkehrsbetriebe (KVG).

Salzgitter, Im Bereich des ZOB

Am 30.11.2021, in der Zeit ab 08:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Salzgitter, der Bereitschaftspolizei Braunschweig, des kommunalen Ordnungsdienstes und der örtlichen Verkehrsbetriebe (KVG) eine gemeinsame Kontrolle durch. Im Vordergrund hierbei stand die Überwachung der geltenden Corona Bestimmungen in Bezug auf die Einhaltung der 3-G-Regelungen sowohl in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als auch in einem Einkaufsmarkt.

Bereits gegen 12:00 Uhr konnten 40 Beanstandungen festgestellt werden. Bei sechs dieser Beanstandungen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet werden.

Die Kontrolle wird aktuell noch durchgeführt, daher kann eine abschließende Aufzählung der getroffenen Maßnahmen und weitere ergänzende Informationen erst morgen erfolgen.

Ergänzung

Die Polizei führte bis einschließlich 18:30 Uhr zahlreiche Kontrollen durch. Neben Benutzerinnen und Benutzern des öffentlichen Personennahverkehrs standen weiterhin im Focus Lebensmittelmärkte, Einrichtungen der körpernahen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe sowie Spielhallen.

Insgesamt konnten bei 225 Personen Corona-Verstöße festgestellt werden. Größenteils waren diese jedoch derart gering, dass keine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt werden musste. In fast 30 Fällen jedoch waren die erkennbaren Verstöße derart gravierend, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Grundsätzlich lobt die Polizei die fast durchgängig erkennbare Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die getroffenen Maßnahmen.

Wir möchten auch weiterhin appellieren, sich an die geltende Corona-Allgemeinverfügung der Kommune zu halten.

Wir kündigen für die kommende Zeit weitere Maßnahmen und Überprüfungen an.

