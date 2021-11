Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.11.2021:

Peine (ots)

Diebstahl einer Rüttelplatte

Am 29.11. um 08:00 Uhr musste Beschäftigte auf einer Baustelle in der Straße am Bahnhof in Lengede feststellen, dass eine Rüttelplatte gestohlen wurde. Die Maschine ist auf der Baustelle abgestellt gewesen und muss in der Nacht zuvor entwendet worden sein. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

PKW landet im Straßengraben

Am frühen Morgen des 29.11. kam ein 41- jähriger Mann aus Vechelde von der K 51 ab. Der Mann befuhr die Straße gegen 05:30 Uhr und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW kam daraufhin in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Der Mann erlitt lediglich einen leichten Schock und wurde vorsorglich durch eine alarmierte RTW Besatzung behandelt. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell