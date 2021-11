POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 30. November 2021:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung

Samstag, 27.11.2021, 15:15 Uhr, bis Montag, 29.11.2021, 05:30 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten auf unbekannte Weise am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh, drei Regenfallrohre am Gebäude eines Discounters in der Schweigerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Montag, 29.11.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr

Am Montagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines zum Parken in der Rembrandtstraße in Wolfenbüttel abgestellten PKW VW Passat. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 26.11.2021, 17:00 Uhr, bis Samstag, 27.11.2021, 16:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen Freitag, 26.11.2021, 17:00 Uhr, und Samstag, 27.11.2021, 16:00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Straße Neue reihe in Cremlingen abgestellten PKW Skoda und beschädigte diesen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den am Skoda entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

