Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Jerxen-Orbke. Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, zündeten Unbekannte eine Mülltonne im Heinrich-Schacht-Weg an. Ein Zeuge hatte Geräusche gehört und wurde auf drei Jugendliche aufmerksam. Diese fuhren mit Fahrrädern in Richtung Nordring davon. Daraufhin bemerkte der Zeuge eine brennende Mülltonne und rief die Feuerwehr. Die löschte den Brand, bevor er auf eine nahe liegende Hecke übergreifen konnte. Wer kann Hinweise auf die Jugendlichen geben, die sich zur Tatzeit der Brandstiftung im Heinrich-Schacht-Weg aufhielten? Es handelt sich um drei junge Männer auf Rädern; einer soll zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, etwa 1,70 m groß, von kräftiger Statur und blonde Haare haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 entgegen.

