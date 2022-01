Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf dem Parkplatz

Aldenhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde am Montagabend eine Person leicht verletzt.

Gegen 18:00 Uhr wollte ein 51 Jahre alter Mann aus Aldenhoven mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht auf dem Parkplatz "Am alten Bahnhof" ausparken. Während der 51- Jährige rückwärts aus der Parklücke fuhr, hielt sich ein 54 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Aldenhoven, hinter dem Auto des 51- Jährigen auf. Der 54- Jährige war damit beschäftigt, seine Einkäufe in den Kofferraum seines Fahrzeugs zu räumen. Der 51 Jahre alte Mann setzte seinen Ausparkvorgang so weit fort, dass es zum Zusammenstoß zwischen seinem Pkw und dem Mann am Kofferraum kam. Nach eigenen Angaben hatte er den Mann hinter seinem Fahrzeug nicht wahrgenommen. Der 54-jährige Mann wurde kurzzeitig zwischen dem Pkw des Ausparkenden und seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt. Er erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell