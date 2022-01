Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei endete im Krankenhaus

Düren (ots)

Derzeit beschäftigen sich die Ermittler der Polizei in Düren mit einer Schlägerei unter mindestens drei Personen, welche sich am Postverteilungszentrum in Düren in den Abendstunden des Dienstags zugetragen hat.

Gegen 18:20 Uhr wurde Beamte der Polizeiwache Düren zum Postverteilungszentrum in der Malteserstraße gerufen, weil sich dort mehrere Personen schlugen. Bei Erblicken des eintreffenden Streifenwagens rannten plötzlich drei Personen weg und versuchten sich auf dem Gelände zu verstecken, was jedoch misslang. Die Beamten trafen auf einen schwerverletzten 23-Jährigen aus Düren, sowie auf einen 29-Jährigen aus Bedburg und einen 22-Jährigen, ebenfalls aus Düren. Der Verletzte gab der Polizei gegenüber an, er sei von zwei, ihm unbekannten, Personen mit einem Gegenstand geschlagen worden. Die Unbekannten seien vor Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Der 23-Jährige beschreibt die beiden Unbekannten wie folgt:

- 25-26 Jahre alt - 180-185 cm groß - dunkle Haare - beide trugen Arbeitskleidung der Post

Welche Rolle der Bedburger und der 22-Jährige aus Düren in diesem Zusammenhang spielen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Geschädigte wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die etwas zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

