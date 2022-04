Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Lastwagenfahrer baut Unfall auf Betriebsgelände (25.04.2022)

Stockach (ots)

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag auf einem Betriebsgelände auf der Straße "Hardtring" einen Unfall gebaut. Ein 44-jähriger Mann fuhr mit einem Sattelzug auf das Gelände einer Firma. Im Bereich der Laderampen beschädigte der Fahrer beim Rangieren das Einfahrtstor der Rampe. Als der Brummi-Fahrer daraufhin aus seinem Truck ausstieg, stellten Mitarbeiter des Betriebs starken Alkoholgeruch und schwankenden Gang bei dem Mann fest und verständigten die Polizei. Ein freiwilliger Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2,5 Promille bestätigte den Verdacht. Der 44-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Lastwagen stehenlassen. Die Polizei behielt die Fahrzeugschlüssel ein und informierte die Spedition. An dem Einfahrtstor zur Laderampe entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

