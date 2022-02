Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++

Hesel - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 14.02.2022 kam es um 09:39 Uhr auf der Leeraner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Der 38-jährige Mann aus der Samtgemeinde Hesel befuhr die Leeraner Straße in Fahrtrichtung Hesel, als er in Höhe der Straße "Zurwegerfeld" aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen dortigen Baum prallte. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus verbracht. Da in dem verunfallten Fahrzeug Gasflaschen transportiert wurden, erfolgte ein Einsatz der Feuerwehr zur Bergung der Gasgebinde. Während der kompletten Bergungsarbeiten und der spezialisierten Unfallaufnahme der Polizei, wurde die Leeraner Straße für einige Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

