Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrzeugbrand ++

Ihrhove - Am Samstagmorgen, den 12.02.2022, um 07:10 Uhr, gerieten auf einem Privatgrundstück in der Ihrener Straße zwei Pkw in Brand. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr rasch gelöscht und ein Übergreifen auf das nahestehende Wohnhaus somit verhindert werden. Aufgrund der äußeren Umstände ist davon auszugehen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt und die erforderlichen Ermittlungen wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

