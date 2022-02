Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Streit endet mit Gewalt ++ Ladendiebstahl ++ Diebstahl ++ Werkzeugdiebstahl aus Fahrzeugen ++ Unfall auf der Autobahn ++ Totalschaden nach Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflüchtiger ermittelt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Streit endet mit Gewalt

In einer Wohnung in der Straße Burfehner Weg kam es um Mitternacht vom 09.02.2022 auf den 10.02.2022 zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei alkoholisierte Männer (62 J., 2,64 Promille; 54 J., 3,04 Promille) gerieten während eines privaten Treffens in einen Streit. Die Männer beschuldigten sich gegenseitig. Nach ersten Erkenntnissen habe der 54-Jährige dem 62-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Dieser habe sich dann mit dem Einsatz eines Reizgases gewehrt, sich anschließend in einem Zimmer eingesperrt und dann den Notruf gewählt. Er blieb in dem Zimmer bis zur Ankunft von Rettungssanitätern und der Polizei. Die Betroffenen wurden medizinisch überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Moormerland - Ladendiebstahl

Eine 24-jährige Frau aus Moormerland versteckte in einem Einkaufsmarkt in der Dr.-WarsingStraße am 09.02.2022 um 18:00 Uhr zahlreiche Verkaufsartikel in einem mitgeführten Kinderwagen unter einem Kleinkind. Die Frau fuhr mit dem Kinderwagen zur Kasse und versuchte so in Richtung Ausgang zu gelangen. Das Verkaufspersonal sprach die junge Frau an und stellte hierbei das Diebesgut fest. Die Beschuldigte versuchte zu flüchten, doch dies misslang. Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Weener - Diebstahl

Am 09.02.2022 bemerkten Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Straße Neue Feldstraße nach Auswertung der elektronischen Überwachung einen Diebstahl, der in der Nacht gegen 00:20 Uhr passierte. Hierbei betraten zwei Personen den Hinterhof des Marktes und nahmen einen randgefüllten für eine Spende bereitgestellten Einkaufswagen mit Lebensmitteln mit. Polizeiliche Ermittlungen führten daraufhin zu den bereits amtsbekannten Personen, einer 22-Jährigen aus Weener und einem 24-Jährigen ebenfalls aus Weener. Die Ware konnte sichergestellt werden und die Tat wurde eingeräumt. Die beiden Personen erhielten ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Werkzeugdiebstahl aus Fahrzeugen

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 08.02.2022, 16:30 Uhr bis Mittwoch, dem 09.02.2022, 07:00 Uhr überwanden unbekannte Täter die Umzäunung einer Firma in der Konrad-ZuseStraße. Hier begaben sie sich zu zwei Transportern und verschafften sich mittels Einsatz eines Werkzeuges unrechtmäßig Zugriff. Die Täter nahmen mehrere Werkzeuge, Maschinen, Geräte und ein Radio an sich. Die Schadenshöhe wird auf rund 2700,-EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei in Leer zu wenden.

Leer - Unfall auf der Autobahn

Am 09.02.2022 kam es gegen 10:45 Uhr auf der A28 in Fahrtrichtung Oldenburg kurz vor der AS Leer-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Uplengen befuhr mit einem schwarzen PKW Daimler den Überholfahrtstreifen, als plötzlich eine 40-jährige Frau aus Emden mit ihrem blauen PKW Daimler vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte. Hierbei übersah sie das Auto des 56-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei demUnfall wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Rhauderfehn - Totalschaden nach Verkehrsunfall

Auf der Landesstraße (L30) nahe der Ortschaft Neu-Burlage kam am 09.02.2022 um 09:20 Uhr ein PKW von der Straße ab. Die 37-jährige Frau fuhr mit ihren Kindern (w, 2 J. und 3 J.) in einem grauen PKW Fiat, als sie aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen fuhr. Weil der PKW zwei Bäume streifte, neigte er sich nach links und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000,-EUR geschätzt. Die Fahrzeugführerin so wie die beiden mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

Leer - Verkehrsunfallflüchtiger ermittelt

Am Mittwoch, dem 09.02.2022 um 17:12 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Hinterhofes an der Hauptstraße. Der Unfallverursacher beschädigte beim Rückwärtsfahren einen geparkten blauen PKW VW Caddy. Der 57-jährige Mann aus Leer schien den Unfall offenbar bemerkt zu haben, denn er stieg aus und schaute sich den Schaden an. Dies teilte ein Zeuge der Polizei mit. Der Mann sei dann wieder in einen blauen PKW VW Touran gestiegen und habe sich entfernt. Der Zeuge konnte zudem ein Kennzeichen mitteilen, sodass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 07.02.2022 um ca. 13:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Emden im Kreuzungsbereich Nesserlander Straße / Zu den Hafenbecken von einem roten PKW angefahren. Der junge Mann befuhr von der Straße Am Tonnenhof kommend fälschlicherweise den linken Radweg, als die unbekannte Fahrzeugführerin aus der Straße 'Zu den Hafenbecken' gefahren kam und nach rechts auf die Nesserlander Straße abbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß habe sie den jungen Mann aus Emden noch angesprochen, sei dann jedoch weitergefahren. Der 26-Jährige erlitt Schmerzen und musste medizinisch versorgt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Emden zu wenden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

