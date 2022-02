POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Ladendiebstahl

Am 08.02.2022 um 17:50 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelladen in der Ubbo-Emmius-Straße. Der 25-jährige Mann aus Leer verstaute Waren in seinem Rucksack und bezahlte diese nicht. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an - dieser flüchtete. Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte den Dieb und konnte ihn mithilfe von Passanten nahe der Straße Blinke stellen. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren.

Leer - Diebstahl aus Zustellfahrzeug (Paketdienst)

Ein unbekannter Täter hat am 08.02.2022 gegen 14:40 Uhr drei Pakete aus einem Zustellfahrzeug in der Bremer Straße nahe dem Bahnübergang entwendet. Leider gibt es keine Hinweise auf den Täter. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Diebstahls werden daher gebeten, sich an die Polizei in Leer zu wenden.

Leer - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht des 08.02.2022, vermutlich gegen 03:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Straße Schlosslohne einzudringen. Der unbekannte Täter griff durch ein auf Kipp stehendes Fenster und konnte so ein benachbartes Fensterelement öffnen. Bei dem Öffnen des Fensters wurde ein Gegenstand umgeworfen, sodass der Hausbewohner geweckt wurde und der Täter daraufhin unerkannt flüchtete.

Weener - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 07.02.2022, 16:00 Uhr und Dienstag, dem 08.02.2022, 08:00 Uhr begingen unbekannte Täter in der Straße Wynschlootweg einen Dieseldiebstahl. Hierzu hebelten sie den verschlossenen Tank eines Baggers auf und entwendeten rund 200 Liter Diesel. Sollten Zeugen oder Hinweisgeber diesen Vorfall mitbekommen haben, werden sie gebeten, sich an die Polizei in Weener zu wenden.

Moormerland - LKW fährt in Graben

In der Nacht des 08.02.2022 um ungefähr 03:55 Uhr ereignete sich auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden kurz nach der AS Neermoor ein Verkehrsunfall. Hierbei kam der Fahrer eines LKW Ducato nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000,-EUR geschätzt. Ein Abschleppunternehmen musste den LKW bergen und abschleppen. Hierfür musste die Fahrbahn für den Zeitraum von knapp einer Stunde (06:20 Uhr bis 07:20 Uhr) gesperrt werden. Der 21-jährige Mann aus Rumänien wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 08.02.2022 um 13:00 Uhr übersah eine weibliche Autofahrerin eines silberfarbenen Mercedes-Benz die bevorrechtigte 16-jährige Fußgängerin aus Rhauderfehn auf der Straße 1. Südwieke. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte aus der Werftstraße kommend auf die 1. Südwieke in Richtung Rhauderfehn abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, sodass die Fußgängerin sich eine Verletzung am Oberschenkel zuzog. Die unbekannte Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der verletzten Fußgängerin zu erkundigen und ihre Daten anzugeben. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Rhauderfehn zu melden.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Am 08.02.2022 ereignete sich um 20:20 Uhr in Hesel ein Verkehrsunfall. Die 33-jährige Fahrerin eines PKW Renault Clio war auf der Auricher Straße in Richtung Leer unterwegs, als ein vor ihr fahrender Fahrzeugführer seinen schwarzen PKW mit vermutlich Auricher Städtekennung abbremste. Es schien, als würde er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollen. Der Fahrzeugführer fuhr dabei mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn, zog dann jedoch plötzlich wieder auf den Hauptfahrstreifen zurück, wo er den schwarzen Renault der Autofahrerin im Heck berührte. Erst am nächsten Tag stellte die 33-Jährige aus Holtland eine Beschädigung ihres Fahrzeuges im Heckbereich fest und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hesel.

Bunde - Ermittlung eines Verkehrsunfallflüchtigen

Am 08.02.2022 um 18:10 Uhr kam es auf der Neuschanzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der unfallflüchtige Fahrer eines PKW missachtete die Vorfahrt eines 59-jährigen Mannes aus Bunde und fuhr von dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in den fließenden Verkehr. Der bevorrechtigte Peugot wurde durch den Unfall rechtsseitig und am hinteren rechten Rad beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Autofahrer mit seinem schwarzen VW auf einen Parkplatz eines anderen Lebensmittelmarktes fuhr und in das Geschäft ging. Polizeibeamte konnten den Autofahrer jedoch zu einem späteren Zeitpunkt kontrollieren. Das Auto des 56-jährigen Unfallverursachers aus Bunde wies entsprechende Schäden vorne rechts an der Frontschürze auf. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Rhauderfehn - Alkoholfahrt endet im Brückengeländer - Polizei ermittelt Fahrer

In der Nacht des 09.02.2022 gegen 02:20 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen Audi A3 aus der Rhauderwieke/B438 kommend in den Kreisverkehr. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Brückengeländer. Ein Zeuge sah einen jungen Mann aus dem Fahrzeug steigen. Dieser habe sich dann fußläufig entfernt. Polizeiliche Ermittlungen führten drei Stunden nach dem Unfall zu dem 22-jährigen Mann aus Barßel. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 0,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren.

