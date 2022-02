Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sondermeldung zu einem tödlichen Verkehrsunfall am 08.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Tödlicher Verkehrsunfall++

Filsum - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 08.02.2022 kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße. Ein 58-jähriger Mann aus Rhauderfehn wollte mit einer Sattelzugmaschine ein Firmengelände an der Industriestraße verlassen und übersah einen 56-jährigen Mann aus Papenburg, welcher die Einfahrt zum Firmengelände überquerte. Der Fußgänger und Mitarbeiter der Firma wurde von dem Lkw frontal erfasst und schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Dort erlag der Mann am frühen Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw steht unter Schock. Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell