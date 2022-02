POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 06.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 06.02.2022

PI Leer / Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.02.2022

++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (2) ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Verkehrsunfallflucht (2) ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Am 05.02.2022 gegen 08:50 Uhr wurde ein 18-jähriger Emder in der Straße Zwischen Beiden Bleichen kontrolliert. Während der Überprüfung wurde der fehlende Versicherungsschutz bei dem mitgeführten E-Scooter festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Am 05.02.2022 gegen 12:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Emder in der FriedrichRückert-Straße kontrolliert. Während der Überprüfung wurde der fehlende Versicherungsschutz bei dem mitgeführten Elektrokleinstfahrzeug festgestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Am 05.02.2022 gegen 13:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann aus Emden als Fahrzeugführer eines Pkw im Steinweg kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Am 04.02.2022, zwischen 08:00 Uhr und 13:10 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße auf dem Parkplatz eines Kraftfahrzeugherstellers zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter touchierte vermutlich beim Parkvorgang den ordnungsgemäß geparkten, weißen VW Tiguan eines 39-jährigen. Das Fahrzeug wurde an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am VW Tiguan beträgt circa 750,-EUR. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 in Verbindung zu setzen.

Emden - Am 05.02.2022 gegen 12:20 Uhr kam es in der Fletumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte, weibliche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem silbernen Kleinwagen der Marke VW die Fletumer Straße in Richtung Hansastraße und streifte dabei den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw VW Polo eines 59-jährigen Emders. Die Unfallverursacherin verließ die Örtlichkeit in Richtung Cirksenastraße, ohne die erforderlichen Angaben für eine Schadensregulierung zu machen. Am Pkw des Mannes entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe von etwa 100,-EUR. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden unter der Telefonnummer 0491/8910 in Verbindung zu setzen.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Alkoholbeeinflussung

Rhauderfehn - Die Hinweisgeberin teilte der Polizei am 05.02.2022 gegen 22:30 Uhr mit, dass ein 33-jähriger Rhauderfehner mit seinem Pkw der Marke Audi ohne Versicherungsschutz, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis und betrunken zu sein unterwegs sei. Das gesuchte Fahrzeug kam einem eingesetzten Funkstreifen entgegen. Nach der Wendung des Funkstreifenwagens fuhren die Beamten dem Audi hinterher und wiesen ihn mittels der Anhaltesignale an, sein Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrzeugführer versuchte sich durch eine Geschwindigkeitserhöhung der Kontrolle zu entziehen. In der Straße Untenende fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Dadurch kam dieser Pkw nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Westrhauderfehnkanal. Der 21-jährige Fahrzeugführer und der 25-jährige Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem verunfallten Pkw befreien, sie wurden einem Krankenhaus zugeführt. Zur Art und Schwere der Verletzungen können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Der Unfallverursacher kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das Schaufenster eines leerstehenden Geschäftshauses, dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,64 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

