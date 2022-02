POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 05.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 05.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Überfall mit Schusswaffe ++ Körperverletzung ++ Diebstahl aus Gartenhaus ++ Verkehrsunfall ++

Emden - Überfall mit Schusswaffe

Emden - Am gestrigen Abend gegen kurz vor 19:00 Uhr überfiel ein unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten in der Aldi-Filiale in der Straße Lookvenne. Ersten Erkenntnissen zufolge verhielt sich der Täter zunächst unauffällig und stellte sich als vermeintlicher Kunde an eine Kassenschlange an. Der Täter hatte einige Kunden vorgelassen, ehe er an den an der Kasse sitzenden Angestellten herantrat und unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld forderte. Unter Ausnutzung der Bedrohungslage gelang es dem Täter, Bargeld aus der Kasse zu erbeuten. Anschließend ergriff er die Flucht. Polizeikräfte fahndeten umgehend nach der Alarmierung nach dem Täter, der aber nicht ergriffen werden könnte. Der Angestellte blieb bei diesem Vorfall unverletzt. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und leitete die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Körperverletzung

Leer - Am frühen Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr kam es vor einem Abendlokal in der Straße Ostersteg zu einem körperlichen Übergriff auf zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren. Die beiden Männer warteten in der Schlange vor dem Abendlokal, als sich eine Gruppe aus fünf oder sechs Personen an ihnen vorbeidrängelte. Die beiden Männer sprachen die Personen aus der Gruppe auf das Verhalten an, woraufhin alle aus der Gruppe unvermittelt auf die beiden Männer eingeschlagen haben sollen. Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten zunächst fußläufig vom Tatort. Eine Fahndung durch die Polizei führte nicht zu deren Ergreifen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Gartenhaus

Emden - Im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag und Freitag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Gartenhaus im Kleingartenbauverein in der Larrelter Straße ein. Der Unbekannte trat womöglich die verschlossene Tür des Hauses ein, um in das Innere zu gelangen. Dort entwendete er diverse Werkzeuge sowie einen Laptop. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Verkehrsunfall

Bunde - Am Samstag gegen 00:20 Uhr geriet ein 21-jähriger Mann aus Weener mit seinem PKW auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und verunfallte. Der Mann war auf der Steinhausstraße in Richtung Bunde unterwegs, als er nach Hagelfall mit seinem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen ein Verkehrsschild, zwei Bäume sowie eine Hecke. Der 21-Jährige blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand erheblicher Sachschaden.

