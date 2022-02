Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Testcenter ++ Kennzeichendiebstahl ++ Sachbeschädigung am PKW ++ PKW entwendet ++ Versuchter Diebstahl aus PKW ++ Betrugsdelikte mittels Fakeshop ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen ++

Leer - Einbruch in Testcenter - Zeugen gesucht!

In dem Zeitraum zwischen dem 01.02.2022, 18:15 Uhr, und dem 02.02.2022, 07:52 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter mittels Hebelwerkzeug den Container eines Corona-Testzentrums in der Straße Osseweg in Leer auf. Diebesgut wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen dem 28.01.2022, 12:00 Uhr, und dem 02.02.2022, 10:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft das vordere und hintere Kennzeichen eines am Straßenrand der Straße Steinweg abgestellten silbernen Opels. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung am PKW - Zeugen gesucht!

Am 02.02.2022 erschien ein 32-jähriger Emder bei der Polizei in Emden und zeigte eine Sachbeschädigung an seinem weißen Mitsubishi Space Star an. Diesen hatte er im Zeitraum vom 30.01.2022, 16:30 Uhr, bis zum 02.02.2022, 18:00 Uhr, an der Neutorstraße geparkt. Die Beschädigung in Form einer Delle befindet sich an der Fahrertür in Höhe des Türgriffs. Der Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - PKW entwendet

In dem Zeitraum vom 01.02.2022, 21:30 Uhr, bis zum 02.02.2022, 07:45 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Straße Neuer Weg in Rhauderfehn ein Mietfahrzeug der Marke Mitsubishi. Zugang zum PKW erlangte der unbekannte Täter vermutlich mittels eines PKW-Schlüssels, den der 52-jährige Nutzer des Mietwagens zuvor auf seiner Grundstückseinfahrt verloren hatte. Gegen 10:00 Uhr des gleichen Tages meldete die Polizei Barßel, dass der entwendete Mitsubishi in Barßel aufgefunden wurde. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rhauderfehn - Versuchter Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 01.02.2022, 18:00 Uhr, und dem 02.02.2022, 10:00 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft auf ein Privatgrundstück in der Straße Neuer Weg. Hier öffnete diese den vermutlich unverschlossenen PKW und durchwühlte das Handschuhfach. Diebesgut wurde nach jetzigem Kenntnisstand nicht erlangt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Betrugsdelikte mittels Fakeshop im Internet

Hesel - Ein 41-jähriger Mann aus Moormerland ist in dem Zeitraum zwischen dem 23.01.2022 und dem 02.02.2022 einem Fakeshop im Internet, der Fernseher zum Verkauf anbot, zum Opfer gefallen. Trotz der Überweisung der geforderten Summe im unteren dreistelligen Bereich auf das angegebene Konto wurde der Fernseher nicht geliefert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weener - Am 16.01.2022 bestellte ein 34-jähriger Mann aus Weener im Internet einen Flachbildfernseher bei einem Onlinehandel. Per E-Mail wurde dieser aufgefordert, die Kaufsumme im unteren dreistelligen Bereich auf ein angegebenes Konto zu überweisen. Nachdem der Fernseher nicht zugestellt wurde, recherchierte der Geschädigte den Namen des Onlinehandels im Internet und stellte fest, dass es sich hier um einen Fakeshop handeln könnte. Daraufhin wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Uplengen - Trunkenheitsfahrt

Am 02.02.2022 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem PKW die Uplengener Straße in Fahrtrichtung Remels. Nachdem dieser durch eine Streifenwagenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann wurde daraufhin der Wache zugeführt, wo schließlich durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Außerdem wurde dem Mann das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Emden - Am 02.02.2022 um 16:00 Uhr kam es in der Hansastraße in Emden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 45-jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrem PKW die Dortmunder Straße und beabsichtigte in die Hansastraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den aus der Hansastraße in Richtung Nesselanderstraße fahrenden 18-jährigen jungen Mann, der mit seinem Motorrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der junge Mann stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen und verbrachte den Mann in ein Krankenhaus. Sowohl am PKW als auch am Motorrad entstand ein Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Moormerland - Am 02.02.2022, um 06:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Ein 72 Jahre alter Mann aus Leer befuhr mit seinem PKW die Königsmoorstraße und war in Begriff an der dortigen Einmündung nach rechts in die Koloniestraße einzubiegen. Währenddessen befuhr eine 60-jährige Frau aus Moormerland mit ihrem Pedelec die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neermoor. Der Mann übersah die Frau, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt eine Hand- und Rippenfraktur und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

