Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Falsche Wasserwerker

Am 31.01.2022 waren im Stadtgebiet von Leer unbekannte Personen unterwegs, die sich an verschiedenen Haushalten als angebliche "Wasserwerker" ausgaben. Ziel der Tatverdächtigen war es, unter einem Vorwand Zutritt in die privaten Räumlichkeiten zu erhalten. Im Fall eines 86-jährigen Geschädigten gelang das Vorhaben. Einer der Tatverdächtigen gab vor, die Wasserleitungen im Bad kontrollieren zu müssen. In der Zeit bewegte sich eine zweite Person in den Räumlichkeiten und entwendete aus dem Wohnzimmer eine dreistellige Bargeldsumme. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass Bürger und Bürgerinnen keine fremden Personen in ihre Wohnräumlichkeiten lassen sollen. Ebenfalls wird erneut darauf hingewiesen, dass alle Mitarbeiter der hiesigen Stadtwerke klar erkennbar sind und sich ausweisen können. Nach den Ausweisen sollte gefragt werden, bevor fremde Personen die Wohnung betreten. Im Zweifel wird empfohlen, vorher Erkundigungen einzuziehen.

