Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 30.01.2022

Leer (ots)

++Pkw-Reifen aufgeschlitzt++Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden++Zigarettenautomat gesprengt++Einsatzgeschehen zum Sturm++

Pkw-Reifen aufgeschlitzt -Zeugen gesucht-

Weener - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Mühlenweg an zwei Pkw die Reifen durch einen bisher unbekannten Täter aufgeschlitzt. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Weener - Am Samstagabend kam gegen 22:30 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Führer auf der Abfahrt Weener der BAB 31 nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanken. Der Pkw der Marke Audi des jungen Mann wurde erheblich beschädigt. Ursache des Unfalles war nach dem bisherigen Kenntnisstand eine überhöhte Geschwindigkeit. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

Zwei Zigarettenautomaten gesprengt -Zeugen gesucht-

Emden - In der Straße Dukegat wurde gegen 03:30 Uhr ein dort aufgestellter Zigarettenautomat von zurzeit unbekannten Tätern gesprengt. Die Täter konnten hierdurch Zigaretten, aber auch Münzgeld erbeuten. Gegen 05:15 Uhr wurde dann ein in der Max-von-Laue-Straße aufgestellter Automat gesprengt. Auch hier konnten die Täter Zigaretten und Münzgeld erbeuten. Nach den bisherigen Erkenntnissen benutzten die Täter Silvesterböller zur Sprengung. Zeugen, die Hinweise zu Tat und oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden oder jede andere Dienststelle.

Einsatzgeschehen zum Sturm

Leer/Emden - In den letzten 24 Stunden kam es zu insgesamt 33 Einsätzen durch Polizei und Feuerwehr, wobei in den meisten Fällen abgeknickte Bäume oder Gegenstände, die auf die Fahrbahn ragten oder geweht waren, beseitigt werden mussten. Zu größeren Schadensereignissen kam es nicht, Personen wurden nicht verletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell