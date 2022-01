Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Sprinter

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch, 12. Januar, an der Straße Ahrener Feld im Stadtteil Giesenkirchen einen Mercedes Sprinter mit Firmenaufdruck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstag, 17.15 Uhr und Mittwoch, 7.40 Uhr, stahlen der oder die Täter das am Straßenrand geparkte Fahrzeug. Der Verlust wurde am Morgen bemerkt. In dem Fahrzeug, das als Firmenwagen genutzt wird, befanden sich hochwertige Werkzeuge und Geräte. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

