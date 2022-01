Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Erneute Betrugsanrufe++

Emden- Gefährliche Körperverletzung

Nachdem ein 27-jähriger Mann aus Emden bereits am 26.01.2022 einen 30-jährigen Mann aus Emden körperlich angriff, kam es am 27.01.2022 zu einer Vergeltungstat. Der 30-jährige begab sich gegen 14:00 Uhr zu einem Kiosk am Rathausplatz, in welchem der 27-jährige tätig ist. Dort warf der Mann dann eine Glasflasche an eine Scheibe des Kiosks. Die Scheibe zerbrach und die Flasche flog in den Kiosk gegen den Kopf des 27-jährgen Mannes. Danach flüchtete der 30-jährige auf einem Fahrrad. Anwesende Zeugen, die sich vor Ort aufhielten und den Vorfall beobachteten, nahmen mit einem Müllfahrzeug die Verfolgung des Flüchtigen auf und informierten die Polizei. Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Emden wurden entsandt, wobei eine Streifenbesatzung die Tatörtlichkeit und den verletzten 27-jährigen aufsuchte. Die weitere Streifenwagenbesatzung wurde zur Ergreifung des Flüchtigen entsandt, welcher dann auch im Bereich der Wolthuser Straße angetroffen und angehalten werden konnte. Der tatverdächtige Mann gab auf Befragen zu, die Glasflasche an den Kiosk geworfen zu haben und dieses aus Rache bezüglich des Vorfalles am Vortag getan zu haben. Nachdem beide Männer die jeweiligen Sachverhalte bestätigten, müssen sie sich nun jeweils wegen Verletzung des anderen in gesonderten Strafverfahren verantworten.

Emden/Moormerland - Erneute Betrugsanrufe Nach wie vor kommt es im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu einem erhöhten Aufkommen von Betrugsanrufen. Die Inhalte der Anrufe unterscheiden sich teilweise, sind aber immer mit einer hohen Bargeldforderung verbunden. Am 27.01.2022 sind erneut Betrugsanrufe in Emden und Moormerland verzeichnet worden. In Emden wurde gegen 11:45 Uhr eine 81-jährige Frau angerufen, welcher sich eine fremde Person als angeblicher Polizeibeamter ausgab. Ohne weitere Einleitung erklärte der Betrüger, dass sich ein schrecklicher Unfall ereignet hätte und ob die Betroffene eine Enkelin hätte. Zuerst bejahte die Emderin die Frage und nannte den Namen ihrer Enkelin. Daraufhin erklärte der Betrüger, dass diese Enkelin ein Kind bei einem Unfall tödlich verletzt habe. Daher wurde sie nun dem Haftrichter vorgeführt. Nur die Zahlung einer Kaution in Höhe von 25.000 Euro könnte die Haft ausgesetzt werden. Der unbekannte Anrufer baute Druck bei der Geschädigten auf und fragte auch nach Bargeldwerten, die zeitnah bei der Bank abzuholen wären. Der Geschädigten gelang es sachlich zu bleiben und fragte daher, um welche Polizeidienststelle es sich handeln würde. Diese Frage wurde nicht beantwortet. Erst als die Geschädigte sagte, dass sie zuerst die Polizei persönlich aufsuchen würde, beendete der Mann das Gespräch. Zuvor legte er ihr aber noch eine Schweigepflicht auf. Ein Anruf bei der tatsächlichen Enkelin und das direkte Aufsuchen der Polizei Emden brachten dann den Betrug ans Licht. Einen vergleichbaren Vorfall gab es am selben Tag um 11:36 Uhr bei einer 84-jährigen Moormerländerin. Hier gab sich ein unbekannter Betrüger als Sohn der Frau aus. Er eröffnete ihr, dass er einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die 84-jährige merkte sofort, dass bei dem Anruf etwas nicht stimmen würde und beendete das Gespräch sofort. Eine anschließende Kontaktaufnahme mit ihrem Sohn ergab, dass es sich tatsächlich um einen versuchten Betrug gehandelt hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei oder auch andere Amtspersonen niemals am Telefon nach Bargeld zu Kautionszwecken fragen. Nach Unfällen und auch in anderen Verfahren ist es in Deutschland nicht üblich, Kautionen zu verlangen. Es wird geraten, bei Anrufen dieser Art, die auf die Zahlung von Bargeld abzielen, sofort aufzulegen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell