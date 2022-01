Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Entwendung eines Pkw ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

PI Leer/Emden (ots)

Rhauderfehn - Entwendung eines Pkw

In der Zeit von Freitag, gegen 19:30 Uhr, auf Samstag, gegen 08:00 Uhr, wurde von der Auffahrt eines Wohnhauses in der 4. Südwieke in Rhauderfehn ein Pkw BMW M 550d in schwarz entwendet, obwohl das Fahrzeug verschlossen war.

Leer- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 01:55 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung einen 27jährigen Leeraner, der mit einem E-Roller auf dem Radweg der Heisfelder Straße fuhr. Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass dieser unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Roller sichergestellt. Außerdem wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

