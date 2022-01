Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (13.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, etwa im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr, ist ein vor dem Anwesen "Im Twielfeld 33" geparkter Seat Leon im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden. Aufgrund der Höhe und Form der Beschädigungen am vorderen Stoßfänger und am rechten Scheinwerfer des Autos kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Fahrradfahrer, möglicherweise auch ein Kind mit einem Fahrrad, gegen den geparkten Seat gefahren ist. Die Polizei Singen ((07731 888-0) bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Beschädigungen am Seat.

