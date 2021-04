Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Hamm (Sieg) (ots)

In der Scheidter Straße in Hamm (Sieg) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Opel Corsa zerkratzt. Der Geschädigte stellte den PKW am Montag, den 05.04.21 gegen 18:00 Uhr ab. Den Schaden stellte er erst am 09.04.21 fest und verständigte die Polizei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0.

