Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten auf der B256

Flammersfeld / Obernau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.04.2021 ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Bundesstraße 256, im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen.

Gegen 06:00 Uhr geriet ein dunkles Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug leicht zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Die Unfallörtlichkeit befand sich Ortsausgang Flammersfeld in Fahrtrichtung Horhausen, in der ersten Linkskurve.

In der Zeit von 06:20 Uhr bis 06:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Schild einer Verkehrsinsel auf der B 256 in der Ortschaft Obernau. Durch die Feststellungen vor Ort, ist von einer starken Beschädigung des verursachenden Fahrzeugs auszugehen.

Etwaige Zeugen oder Personen die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Altenkirchen in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell