Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Raub++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Raub

Am Montag, den 24.01.2022 kam es gegen 18:47 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Raub, bei welchem ein 19-jähriger Mann aus der Ukraine Verletzungen davontrug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 19-jährige von zwei unbekannten Männern auf der Straße angesprochen. Im weiteren Verlauf hat einer der bislang unbekannten Täter den Mann mit einem Messer verletzt, während die zweite männliche Person auf ihn einschlug. Zudem wurde dem jungen Mann das Mobiltelefon entwendet. Als der Ukrainer versuchte zu flüchten und sich Hilfe zu holen, wurde er von den Tätern noch kurz verfolgt. Als mehr Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, stiegen die männlichen Täter in ein weißes Fahrzeug der Marke Mercedes, Typ Abschlepper mit Rampe und entfernten sich, ohne die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet zu haben, in Fahrtrichtung Hauptstraße/Loga. Die Täter können grob beschrieben werden. Person eins, männlich, soll ca. 180 cm groß und stämmig sein. Das Alter wurde auf 25-35 Jahre geschätzt. Der Mann war mit einer dunklen Steppjacke und einer dunklen Wollmütze bekleidet. Der zweite Mann soll ca. 195 cm groß und ebenfalls stämmig sein. Die Person trägt Bart und eine kurze Frisur mit einem erkennbaren Scheitel. Auch hier wird das Alter der Person auf ca. 25-35 Jahre geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu m Sachverhalt, den Personen oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 26.01.2022, 14:00 Uhr bis zum 27.01.2022, 11:00 Uhr kam es im Wolthuser Kirchweg zu der Beschädigung eines geparkten Pkw VW up. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich im Rahmen eines Rangiermanövers. Dabei wurde der VW an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell