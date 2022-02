POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Hinweis auf verdächtige Urlaubsanfragen

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass auf den Umstand hin, dass Vermieter, vor allem von Ferienwohnungen, bei elektronischen Mietangeboten gut beraten sind, den Absender und dessen Absichten genau zu prüfen. Nur weil eine Mail auf den ersten Blick seriös wirkt, muss sie es nicht sein. Die Angaben in der sichtbaren Mail-Adresse lassen sich problemlos fälschen. Sicherheitshinweise und Tipps dazu erhalten sie im Support ihres Dienstanbieters. Es wird Empfängern geraten, niemals Links in unbekannten Mails anzuklicken. Ebenso sollten keine unnötigen Daten per Mail herausgegeben werden. Das ist der Hintergrund der Warnung: Vermieter von Ferienwohnungen bekommen auf ihre Urlaubsangebote die unterschiedlichsten Anfragen. Auch sehen sich die Anbieter immer wieder mit Fällen von Einmietbetrug und anderen Problemen konfrontiert. Weiter sind Fälle bekannt, in denen die Urlaubsangebote von unbekannten Personen kopiert und für betrügerische Zwecke eingesetzt werden. Bezüglich einer verdächtigen Urlaubsanfrage hat sich aktuell ein Borkumer Ferienhaus-Vermieter an die dortige Polizei gewandt und berichtet, dass er eine Buchungsanfrage aus Spanien von einer nicht personalisierten E-Mail- Adresse erhalten hatte. Die Mail-Adresse sollte den Eindruck einer Firmenadresse erwecken, wies jedoch einen deutlichen Schreibfehler auf und wurde unter einer veralteten Adresse von @hotmail.com gesendet. Das war noch keinen Grund zur Beunruhigung, jedoch wurde er in der zweiten E-Mail auf die Art des Schreibens und die klare Anfrage zu persönlichen Daten aufmerksam. Auch war in der zweiten Mail eine Überschwänglichkeit erkennbar, welche nicht im Verhältnis zu einer normalen Buchungsangelegenheit stand. Weiter fiel dem Vermieter auf, dass die komplette elektronische Absenderadresse den Eindruck erweckte, dass noch andere Mail-Adressen verdeckt in der Anfrage mit angeschrieben wurden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Am 28.01.2022 wurde auf der Bremer Straße ein Pkw Chevrolet beschädigt, welcher in der Zeit von 08:25 Uhr bis 08:45 Uhr nahe einer Baustelle in Höhe einer Physio-Praxis auf dem Parkstreifen angestellt war. Der Schaden an dem Fahrzeug befand sich auf der vorderen rechten Fahrzeugseite in Form einer Beule und stellt einen geschätzten Schaden im mittleren dreistelligen Bereich dar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

