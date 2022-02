Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Vermisste Person geborgen++

Emden - Vermisste Person geborgen

Am 30.01.2022 wurde um 12:40 Uhr bei der Polizei in Emden ein 47-jähriger Mann aus Polen von seinen Arbeitskollegen als vermisst gemeldet. Der Mann, der sich als Besatzungsmitglied eines Schiffes in Emden aufhielt, wurde zuletzt am 30.01.2022, gegen 02:15 Uhr gesehen. Nach der Vermisstenmeldung leitete die Polizei Emden umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Person ein. Nachdem zusätzlich zahlreiche Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem kompletten Hafengebiet ausgewertet worden waren, konnte in einer Kameraauswertung am 01.02.2022 erkannt werden, dass der 47-jährige am 30.01.2022 gegen 02:24 Uhr im Bereich der Straße "Am Seemannsheim" in das Hafenbecken gestürzt war. In einer folgenden Absuche mittels eines Spezialbootes der Wasserschutzpolizei Emden konnte der Verstorbene lokalisiert werden. Am 01.02.2022 gegen 15:20 konnten Taucher der Feuerwehr Emden die Person bergen. Die Identität ist bestätigt. Die Ermittlungen der Polizei Emden dauern an.

