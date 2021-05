Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.05.2021

Goslar (ots)

Einbruch in Landhandel

Im Zeitraum des 06.05.21, 17:00 Uhr bis 07.05.21, 06:45 Uhr erlangten bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang auf das Gelände eines am Bahnhof ortsansässigen Landhandels in Lutter. Durch das gewaltsame Öffnen diverser Zugänge und dem Entwenden einer unbestimmten Menge ann Pflanzenschutzmittel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Seesen (05381-9440) zu melden.

i.A. Simson, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell