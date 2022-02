Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

Moormerland - "Auf Felge" geflüchtet (Foto)

Obwohl er einen Reifen verloren hatte, entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer eines grauen VW Touareg, nachdem er am späten Donnerstagabend auf der Kirchstraße verunfallt war. In Höhe der Einmündung zur dortigen Industriestraße war der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen wasserführenden Graben gerutscht. Nachdem das Fahrzeug durch einen unbekannten Helfer, welcher nach bisherigen Erkenntnissen über einen Traktor verfügt, aus der Lage befreit wurde, setzte die Person die Fahrt mit nur drei Reifen fort. Durch blanke Felge hinterließ der Verursacher entsprechende Spuren auf der Fahrbahn. Zeugen, die das Fahrzeug gegen 00:05 am Freitag, dem 04.02.2022 bemerkten, konnten den Fahrweg bis zu einer Werkstatt an der Koloniestraße verfolgen. Dort bemerkten sie eine dunkel gekleidete männliche Person, welchem dem Fahrzeug entstieg und zu Fuß verschwand. Der beschädigte Pkw wurde auf dem Werkstattgelände verschlossen zurückgelassen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer führten umgehend eine Nahbereichsfahndung durch und prüften die Meldeanschrift des Pkw-Halters. Die Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des verantwortlichen Fahrers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgenden Rufnummer:

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

