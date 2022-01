Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Hesserode: Einbruchsversuch in Wohnhaus - Hausbewohnerin verttreibt drei unbekannte Täter

Homberg (ots)

Felsberg-Hesserode

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.01.2022, 17:24 Uhr Mindestens drei unbekannte Täter versuchten gestern Abend in ein Wohnhaus in der Rockshäuser Straße einzubrechen. Die Täter wurden von einer Hausbewohnerin verjagt. Die drei unbekannten Täter betraten von der Straße aus den Gartenbereich eines ehemaligen Bäuerlichen Betriebes und begaben sich hier zur Rückseite des Hauses. Hier versuchten sie mit mehreren Schlägen mit unbekanntem Werkzeug eine Terrassentür aufzubrechen. Durch den entstandenen Lärm wurde eine anwesende Hausbewohnerin aufmerksam und öffnete ein Fenster zur Rückseite des Gebäudes. Die Täter bemerkten dies und flüchteten auf der Rockshäuser Straße zum Friedhof Hesserode. Hier stiegen sie in einen wartenden Pkw und fuhren in Richtung Helmshausen davon. Von den drei Tätern ist bekannt, dass ein Täter eher kräftig/ dicklich ist und die anderen beiden Täter von schlanker Gestalt. Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

